Chloé Tesla, mannequin et militante végane

Le portrait de Chloé Tesla, mannequin végane

Chloé Tesla est influenceuse, mannequin et pratique depuis plusieurs années le véganisme. Elle partage à Brut sa philosophie de vie.

Elle s’engage pour la cause végane à travers son métier

“Les marques me contactent pour ce que je suis, végane” affirme la jeune femme. Influenceuse et mannequin, elle milite pour promouvoir le véganisme, un mode de vie qu’elle a adopté il y a 7 ans. Le véganisme consiste à renoncer à la consommation de produits issus de l’exploitation animale. Cette consommation implique entre autres la nourriture, les vêtements, le divertissement.

Face à la connaissance de la souffrance animale et des impacts écologiques, la jeune femme a choisi ce changement radical : “On ne peut plus faire comme si on ne savait pas.”

Un mode d’alimentation varié, malgré les clichés

Elle qui aimait manger énormément de produits issus de l'exploitation animalière comme le fromage, la viande, les œufs…a fait le choix d’entamer une “désintoxication” afin de devenir entièrement végane. Toute la famille de Chloé est également végane et a adopté ce mode de vie.

Malgré les idées recues, ce mode d’alimentation n’est pas une contrainte pour la jeune femme, et n'est pas vécu comme une restriction : “C’est impressionnant à quel point on arrive à manger varié, on se fait la réflexion plusieurs fois par mois”, sourit Chloé Testla.

Pour Chloé Tesla, les bienfaits du véganisme sont multiples : elle veut protéger sa santé, avoir un impact positif sur l’environnement et faire évoluer les modes de consommation, progressivement.

Retrouvez le documentaire “Véganes” disponible sur Prime Vidéo depuis le le 29 janvier.