Colorado Provençal : des gisements d'ocres parmi les plus riches au monde

Le Colorado provençal, un parc américain… en France !

Il évoque les grands parcs des États-Unis. Pourtant, il est en France. Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette ancienne carrière d’ocre offre un spectacle unique.

Des teintes d’ocres jaunes, orangées, rouges, mauves…

C'est le sol riche en argile, en sable et en fer qui est à l'origine de ces gisements d'ocre, un type de roche coloré. Mais c’est l’exploitation du pigment argileux au XIXe siècle, afin de fabriquer des colorants naturels, qui a façonné les sentiers et les nombreuses carrières de ce site.

Aujourd’hui, il est possible de découvrir ces gisements grâce à différents circuits de randonnées. Des teintes d’ocres défilent sur des kilomètres : jaunes, orangées, rouges, mauves… Le paysage, lui, varie entre falaises érodées, monticules rocheux, collines et grottes. Le contraste de l’ocre avec la forêt de pins verts et le bleu intense du ciel de Provence est particulièrement saisissant.

Proches du Colorado provençal, le sentier des ocres de Roussillon et les carrières d’ocres de Gargas permettent de poursuivre la découverte de ce patrimoine ocrier, considéré comme l’un des plus riches au monde.