Comment cette rivière a impulsé un mouvement environnemental

L'incendie de la rivière Cuyahoga est l'un des moments clés de l'environnementalisme aux États-Unis

Une rivière polluée en flammes devenue un cours d’eau paisible. C’est l’histoire de Cuyahoga, la "rivière tordue".

Située à Cleveland aux États-Unis, ce cours d’eau a brûlé à au moins 13 reprises entre le 19ème et le 20ème siècle. En cause : les usines de la rive déversant des produits toxiques et rendant la rivière hautement inflammable.

Cette situation a transformé le lieu en zone morte : pendant plusieurs décennies, elle n’abritait presque plus aucune forme de vie. Selon Franck Samsel, habitant de Cleveland pour National Geographic : "Ca sentait la fosse septique. La rivière bouillonnait littéralement et produisait du méthane en juillet et aout."

Parmi les différents incendies, celui du 22 juin 1969 a particulièrement marqué les esprits. À la suite de l’événement, une photo d’un précédent incendie a fait la une du Time Magazine. Cette catastrophe a été l’une des raisons de la création de l’Agence de protection de l’environnement ainsi que de la mise en place du Clean Water Act. Elle a aussi contraint une dizaine d’usines À cesser leur activité aux abords de la rivière.

En 1974, la Cuyahoga Valley fut transformée en zone récréative sous protection fédérale. En 2000, elle est nommée parc national, permettant de protéger 35 km de rivière. Progressivement nettoyée, Cuyahoga a pu retrouver une partie de sa biodiversité. Selon Matt Gray, directeur du développement durable de Cleveland pour National Geographic : "Environ 70 espèces de poisson prospèrent aujourd’hui dans la rivière".Randonneurs et kayakistes peuvent maintenant profiter du lieu.

Aujourd’hui, l’incendie est considéré Considéré comme un moment clef de l’environnementalisme aux Etats-Unis.