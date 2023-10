“Le rôle des philosophes, ça devrait toujours être de prôner la non-violence”





“La réponse aux conflits les plus envenimés possibles, ça ne peut pas être la violence. C'est forcément le droit. Le droit, c’est le contraire de la force” déclare Laurence Hansen-Løve, professeure de philosophie, quelque temps après l'attaque du Hamas en Israël et dans les colonies israéliennes en Cisjordanie et les bombardements de la bande de Gaza. “De mon point de vue, le rôle des philosophes, ça devrait toujours être de prôner la non-violence. Je ne vois pas en quoi la violence, c'est une solution. C'est ce qu'on entend: il faut qu’lsraël fasse la démonstration de sa force. "Cette guerre sera la dernière", disent-ils. Mais cela ne mène à rien. Ce sont des engrenages sans fin. Et justement, ce que nous disent les philosophes, c'est que: la violence attire la violence. Une fois que des gens qui sont arrivés au pouvoir par la violence, ils ont tendance à continuer avec les mêmes méthodes”.

“Est-ce qu’il y a des précédents de peuples tout à fait irréconciliables, qui ont fait des choses abominables et qui se sont réconciliés?” interroge Laurence Hansen-Løve avant d’ajouter : “Il y en a quelques-uns. Ça a été quand même très, très long. Il y a l'Afrique du Sud, par exemple, mais l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de sang versé avant qu'on arrive au moment où, en 1990, Frederik de Klerk a décidé d'abolir complètement les lois de l'Apartheid et de libérer Mandela. Il s'en est passé, des choses, avant, et des massacres, entre autres”. Seconde question que pose la professeure de philosophie: “Est-ce qu'il y a un châtiment approprié? En ce qui concerne les châtiments, Jankélévitch, mais le philosophe Kant aussi, disent qu'il y a certains actes qui sont commis dans la guerre et qui rendent toute paix impossible. Kant avait déjà prononcé la notion de crime contre l'humanité, qui sont tels qu'on ne voit pas quel serait le châtiment approprié. Approprié, c'est-à-dire proportionnel à la gravité de ce qui a été fait. Pour l’Allemagne, il y a eu le tribunal de Nuremberg, il faut qu'on puisse passer à autre chose et, éventuellement, le pardon”.

Troisième interrogation: “Est-ce qu'un peuple peut pardonner?” Selon Laurence Hansen-Løve, “un peuple ne pardonne pas. Le pardon est un acte moral, donc individuel. C’est un sujet qui va pardonner. Jankélévitch a écrit un livre en 1967 qui s'appelle Le Pardon et, quatre ans plus tard, il écrit un livre, L'Imprescriptible, l'impardonnable. L'impossibilité de pardonner”. Mais est-ce qu'un juif comme Jankélévitch peut pardonner aux nazis ? Et il répond, entre autres choses: "Personne ne m'a demandé pardon. Ils ne m'ont jamais demandé pardon.” Entre-temps, il y a eu un chancelier qui s'est agenouillé devant le mémorial du ghetto de Varsovie et qui a demandé pardon au nom du peuple allemand. Il fallait que ce soit un représentant légitime. Est-ce que vous imaginez que demain, il y ait quelque chose comme un État palestinien avec des représentants légitimes, qui demande pardon, et bien entendu aussi, qu’il y ait demain un gouvernement légitime qui demande pardon pour les colonies et pour tous les Palestiniens qu'ils ont tués sans nécessité? Est-ce que l'équivalent peut se produire demain ? Oui, il faut le supposer. Ça s'est déjà produit, donc c'est possible”.





“Mais demander la réconciliation aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, disons que c'est un peu tôt.” Pour la professeure de philosophie Laurence Hansen-Løve, “c’est certainement une histoire de temps. Dans le cas de l'Allemagne, ça a été long. Dans le cas de l'Afrique du Sud, ça a été long. Dans le cas du Rwanda, ce n'est pas complètement tout à fait terminé puisque maintenant il y a des milices rwandaises qui sèment la désolation en République démocratique du Congo”. Depuis l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023 près de la bande de Gaza, côté israélien, et dans les colonies israéliennes, le conflit israélo-palestinien s'est accéléré. La communauté internationale, dont l'ONU, a appelé à un cessez-le-feu.

