Crimes de guerre en RD Congo : qui sont les rebelles M23 ?

“C’est assez scandaleux ce qui se passe au Congo. C’est d’autant plus scandaleux que très peu de gens en parlent”

Maud-Salomé Ekila, militante panafricaniste des droits humains alerte sur la situation en République démocratique du Congo et souhaite interpeller les autorités des pays d'Afrique et le gouvernement congolais. “Depuis 100 jours, la ville stratégique de Bunagana est occupée par le groupe de combattants M23. Le M23 est un mouvement qui est financé, qui est organisé, qui est armé par le Rwanda, par le régime de Kigali. Et ça fait déjà plus de dix ans qu’ils commettent des atrocités ici”. Le Mouvement du 23 mars, appelé le M23, est un groupe armé congolais accusé de crimes de guerre et d'exactions dans la région. “Ils sont là essentiellement pour le trafic de minerais, pour l’exploitation des minerais que l’on trouve dans le sous-sol congolais. La ville de Bunagana est un endroit très stratégique. C’est par là que passent plein de minerais tous les jours de façon illicite. C’est une ville qui subit beaucoup de pression” explique Maud-Salomé Ekila. Charles Villa descend dans les mines de coltan au Kivu

Des milliers de civils ont fui les actions menées par les combattants rebelles du groupe M23. Mais cette hausse soudaine de réfugiés a provoqué une pénurie des fonds du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). “Alerter l’opinion internationale, c’est crucial. C’est très important. Déjà, les autres pays africains, et puis évidemment en dehors des frontières du continent. Parce que ce qui se passe à Bunagana, ce qui se passe en RDC de manière générale, c’est scandaleux. C’est comme si on n’avait pas de pouvoir, comme si on n’était pas un pays souverain, comme si on ne pouvait pas prendre de décision ferme. C’est absolument inacceptable” dénonce la militante des droits humains. Charles villa à la rencontre d’un chef de guerre au Kivu