Dans la communauté Emmaüs de Cédric Herrou

"On peut arriver à faire quelque chose avec des gens que tout le monde rejette." Dans sa communauté Emmaüs, l'agriculteur Cédric Herrou permet aux compagnons de travailler, avec ou sans papiers. Alexandru, Bassekou et Benjamin y ont trouvé refuge. Et leur nouvelle vie, c'est ça.