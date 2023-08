De l'isolement au retour à la communauté pour vaincre l'addiction

"On peut ressembler à n'importe qui." Aux États-Unis, un adulte sur six souffre d'un trouble lié à la consommation d'alcool ou de substances et s'enferme le plus souvent dans l'isolement. Brut America a rencontré les membres d'un camp de rétablissement pour découvrir leurs histoires, leurs espoirs et leurs chemins vers le retour à la communauté.