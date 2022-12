Des lettres piégées sont envoyées en Espagne

Des envois dans des ambassades

Des lettres piégées explosives sont envoyées à plusieurs adresses en Espagne, ce qui inquiète les autorités: on t'explique ce qu'il se passe. Tout a commencé le 30 novembre à l'ambassade d'Ukraine de Madrid. Comme tous les matins, le facteur est venu déposer le courrier, réceptionné par le chargé de sécurité de l'ambassade. Alors qu'il commençait à l'ouvrir dans le jardin de l'ambassade, l'une des enveloppes a explosé, blessant légèrement le chargé de sécurité à la main droite, qui a dû être hospitalisé.

Différentes adresses visées

Quelques heures plus tard, le même jour, "un envoi postal suspect" a été repéré au siège de l'entreprise d'armement Instalaza, situé à Saragosse, au nord-est de l'Espagne. Des unités de déminage ont finalement fait exploser le courrier, sans blesser personne. Le lendemain, des lettres piégées "aux caractéristiques similaires" ont été repérées dans la base militaire de Torrejon et à l'ambassade des États-Unis.

Lors d'une conférence de presse, les autorités ont alors révélé que d'autres courriers piégés "similaires" avaient été "détectées et neutralisées" une semaine plus tôt, le 24 novembre, au Premier ministre et au Ministère de l'Intérieur. Alors que sait-on de ces courriers? Ils ont été envoyés depuis l'Espagne. Ils utilisent des "composants ou ingrédients aux caractéristiques similaires à ceux utilisés en matière de pyrotechnie". Les cibles sont toutes plus ou moins reliées à l'Ukraine.

Un lien avec la guerre en Ukraine

Par exemple, l'entreprise d'armement fabrique des lance-grenades envoyés à l'Ukraine, la base militaire de Torrejon envoie des armes à l'Ukraine par avion tandis que les gouvernements espagnol et américain soutiennent activement l'Ukraine. Bien que personne n'ait été interpellé, l'ambassadeur d'Ukraine en Espagne a accusé la Russie d'être l'expéditeur des lettres piégées, ce que l'ambassade de Russie en Espagne a nié, condamnant l'envoi de lettres piégées.

Une enquête a été ouverte par la justice espagnole pour des faits présumés de "terrorisme". Lundi 5 décembre, de nouveaux courriers étranges ont été envoyés à l'ambassade d'Ukraine de Madrid, et aux consultants ukrainiens de Barcelone et Malaga. Pas des lettres piégées cette fois, mais des enveloppes "sanglantes (…) contenant des yeux d'animaux". Aucun lien n'a été établi mais, 3 jours plus tôt, des courriers similaires avaient été envoyés aux ambassades ukrainiennes des Pays-Bas, d'Italie, de Pologne, d'Autriche, d'Hongrie et de Croatie.