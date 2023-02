Le gouvernement turc critiqué après le séisme

“Mensonges, tricheries, ça fait 20 ans, démission !”





Des supporters de football lancent des centaines de peluches pour les enfants victimes du séisme en Turquie et appellent à la démission du gouvernement. C'était dimanche 26 février au soir, les supporters de l'équipe turc de football Besiktas, ont scandé “gouvernement démission” dans le stade Vodafone à Istanbul. Ils se sont unis aux supporters du Fenerbahçe, un autre club turc qui samedi avait aussi appelé à la démission du gouvernement en criant : “mensonges, tricheries, ça fait 20 ans, démission !”

De la guerre en Syrie au séisme en Turquie, l'histoire de Fahriye





Depuis le tremblement de terre qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie, et plus de 5000 en Syrie, le gouvernement turc est critiqué. L’opposition estime que les autorités n'ont pas suffisamment réagi dans les premiers jours qui ont suivi le drame. Pour essayer de faire taire les critiques, l'accès à twitter a temporairement été bloqué le 8 février. Trois chaînes de télévisions ont été aussi sanctionnées pour avoir critiqué le gouvernement.

En Turquie, ce chat sauvé des décombres refuse de quitter son sauveteur





Depuis la tentative du coup d'État contre Erdogan en 2016, le gouvernement s’est durci et les critiques à son encontre se font rares. Le leader du Parti d'action nationaliste, partenaire du parti du président turc, a appelé les clubs à prendre des “mesures urgentes et nécessaires” pour que les matchs soient joués sans supporters.

Turquie : sur le terrain avec un secouriste bénévole