Donald Trump candidat à la présidentielle en 2024?

“Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux… Je vais très, très, très probablement me représenter. Très, très, très probablement…” Sous une foule répondant à son annonce de “Trump! Trump! Trump!”, Donald Trump, ancien président des États-Unis de 2017 à 2021, à annoncer se représenter à la prochaine élection présidentielle, en 2024. Pour rappel, il avait perdu face à son opposant démocrate Joe Biden en 2020. Le républicain avait beaucoup contesté les résultats. Ce jeudi 3 novembre 2022, il a tenu un meeting. “C’est super. Soyez prêts! C’est tout ce que je vous dis. C’est pour bientôt. Soyez prêts! Nous allons reprendre la Chambre des représentants! Nous allons reprendre le Sénat! Nous allons reprendre l'Amérique! Et en 2024, surtout, nous allons reprendre notre magnifique Maison Blanche! Nous allons la reprendre.” Une vie : Donald Trump