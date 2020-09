Elle lutte contre le machisme en chantant

Sur Instagram, elle dénonce le viol en chantant

La militante féministe indienne Sukhnidh Kaur chante sur l’importance du consentement et la culture du viol.

« C’est fun d’être "sexuel". Mais seulement lorsque c'est consenti. Les lignes sont floues et troubles. Mec, tu ferais mieux d'apprendre à naviguer », chante la militante féministe indienne Sukhnidh Kaur. Sur Instagram, elle dénonce le machisme et la culture du viol.

« Tu devrais demander à nouveau. Autrement, ce n'est pas du consentement »

« Si tu ne comprends pas l'idée de "consentement", sache qu'une insinuation ne traduit pas son intention. Pas de "non", pas de "peut-être", mec, il te faut un "oui". Sinon, on n'appelle pas ça "consentement". Elle t'a rejoint pour un verre et a descendu un verre de gin », poursuit la militante.

Qui conclut : « Dans son état, elle ne peut pas consentir. Est-ce qu'il t'a fallu la convaincre ? Dire que ce n'était qu'un baiser ? Ça, mon pote, c'est lui mettre la pression. Et ce n'est pas du consentement. Est-ce qu'elle t'a dit "oui" avant ? Alors bébé, inutile d'essayer. Tu devrais demander à nouveau. Autrement, ce n'est pas du consentement. »