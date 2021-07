En Chine, des inondations prennent au piège les passagers d'un métro

Des passagers bloqués dans le métro alors que l'eau monte autour d'eux, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Zhengzhou, submergée par la pluie. De nombreuses personnes sont mortes noyées, et près de 200 000 habitants ont été évacués.

Des précipitations d’une ampleur extrême

En trois jours, c’est l’équivalent d’une année de pluie qui est tombée sur la ville chinoise. Selon les autorités municipales, près de 200 000 habitants ont été évacués et l’armée a été appelée en renfort. Mardi 20 juillet, la ville a été placée en alerte rouge, le niveau d’alerte météorologique le plus élevé en Chine.

Des phénomènes extrêmes facilités par le réchauffement climatiques

Pour Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, il est certain que le réchauffement climatique favorise l’apparition et le développement de ce type de phénomènes. Il explique : “L’air plus chaud peut accueillir plus d’humidité et donc potentiellement provoquer des pluies plus diluviennes sous les orages forts, des cyclones puis, a contrario, on va avoir des sécheresses qui vont être plus fortes.”