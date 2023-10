En region d'Aragòn avec Alba

"On a passé 3 ans à voyager partout, mais ici, c'est le meilleur endroit du monde." Ici, c'est la région d'Aragòn, entre villages typiques et paysages hors du commun où culture et nature se mêlent. Alba est Barcelonaise d'origine mais il y a 19 ans, elle a décidé de tout quitter pour venir y vivre. Cette experte locale nous en fait découvrir une partie.