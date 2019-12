Hong Kong : le Parlement envahi par des manifestants

Le Parlement de Hong Kong envahi par des manifestants.

Des centaines de manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont réussi à forcer l’entrée du bâtiment du Parlement à Hong Kong et à y déployer un drapeau de l'époque britannique. "On doit se battre autant qu'on le peut, et comme ça le gouvernement nous écoutera." a lancé un manifestant.

Hong Kong est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations jusqu’ici pacifiques. Cette scène a eu lieu 22 ans, jour pour jour, après la rétrocession de cette ancienne colonie britannique à la Chine. À chaque anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois, les démocrates organisent une manifestation pour mettre en avant leurs exigences démocratiques, dont l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel.