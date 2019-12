Hong Kong : un manifestant blessé à la poitrine par un tir à balle réelle

HONG KONG : Des militants pro-démocrates voyagent à travers le monde pour sensibiliser les autres pays

A Hong Kong, les militants pro-démocrates protestent depuis plusieurs mois contre l’autorité de Pékin. Beatrice Li et Andy Li sont des militants hongkongais. Ils voyagent dans le monde pour s’assurer que les autres pays entendent leur message. Les deux activistes rencontrent Brut, pour retracer leur combat.

Hong Kong traverse sa plus grande crise politique, depuis 1997. Le 1er octobre 2019, lors de la célébration des 70 ans de la Chine populaire, les militants pro-démocrates se sont mobilisés de plus belle. Pour la première fois, un manifestant hongkongais a été blessé par balle. Beatrice Li et Andy Li voyagent à l’étranger avec un petit groupe de militants afin de s’assurer que les autres pays entendent leur message. Les deux activistes revendiquent l’unité et la solidarité du peuple hongkongais à travers le monde entier. Ils demandent de "venir en aide à ceux qui luttent en faveur de la liberté de l’autre côté de la planète". Actuellement à Paris, ils exigent que les gouvernements locaux agissent.

Leur message pour le président Macron

Pour Beatrice Li et Andy Li, Hong Kong affronte aujourd’hui ce que d’autres villes subiront peut-être dans le monde de demain. Y compris en France. "La situation actuelle des habitants de Hong Kong est un avertissement pour les autres citoyens qui sont gouvernés par des régimes oppressifs" déclarent-ils. Les militants revendiquent auprès du Président français, la création d’une clause garantissant le respect des droits humains au sein des opérations commerciales et politiques avec la Chine. Ils implorent d’accueillir les résistants démocrates, venant de Hong Kong, ou d’une autre région du monde. Enfin, ils demandent de prendre parti en faveur de la liberté.

Les militants hongkongais lancent un appel à l’aide international

Beatrice Li et Andy Li souhaitent envoyer un message au monde entier. “Il ne s’agit pas uniquement de nous. Il s‘agit du monde. Il s’agit des personnes opprimées, pas uniquement des Hongkongais.” soulignent-ils. Toutes les régions qui subissent des atrocités sont concernées. II s’agit de représenter les personnes opprimées. Leur objectif est de trouver une solution pour se faire entendre. Lutter contre les violations de droits humains qui surgissent dans le monde, ensemble. C’est un combat pour les droits de l’homme.