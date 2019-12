Ils ont entre 10 et 12 ans et ont voté pour les objectifs des Nations Unies

Lutte contre la pauvreté, accès à l’éducation, respect de l’égalité femmes/hommes... Ils ont entre 10 et 12 ans, viennent de 27 pays et, lors de la @danonenationscup ils ont voté pour l’objectif de l’ONU le plus important à leurs yeux. Voici le résultat. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque