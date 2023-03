Ils ont rencontré Poutine, voici ce qu'ils en disent…

François Hollande : “C’est le président qui m’a donné l’impression la plus féroce”





Depuis l'annonce de l'invasion russe en Ukraine par Vladimir Poutine, la guerre frappe le pays. Partout en Ukraine, l'armée russe affronte le corps militaire ukrainien. Volonté de sortir de l'OTAN, ukrainisation de l'Ukraine par Lénine, voici 5 dates clés qui permettent de comprendre les tensions entre l'Ukraine et la Russie.

Le 27 novembre 2021, l’ancien président de la République française François Hollande s’exprimait à propos de Vladimir Poutine : “Le président qui m’a donné l’impression la plus dure, la plus féroce même, la plus cynique, c’est Vladimir Poutine.

Et je l’avais exprimé d’ailleurs dès que je l’avais vu, c’est toujours la première impression qui est la bonne, ça ne vaut pas simplement en politique.”

François Hollande avait en effet rencontré Vladimir Poutine lors de différentes crises comme la Crimée et la Syrie.

“Il ne raisonne qu’en termes d’humiliation ou de domination et la diplomatie va l’emporter. Il faut être dur avec Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire renoncer au dialogue.

J’ai dialogué pendant des heures et des heures avec Poutine, il faut ne jamais penser qu’on va le séduire, ne jamais penser que la diplomatie avec des arguments logiques, avec des arguments sensés, que la diplomatie va l’emporter, il ne comprend que le rapport de force” expliquait François Hollande sur le plateau de BFM le 22 février 2022.

Nicolas Sarkozy aurait été choqué par la violence du premier entretien avec Poutine

En 2007, lors de la conférence de presse suivant sa première rencontre avec Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy semble dans un état second. Les commentateurs l’attribuent à la vodka.

“Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d’avoir avec monsieur Poutine. Qu’est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions ? Alors y a-t-il des questions ?”, c’est ce qu’avait déclaré l’ancien président français, Nicolas Sarkozy face aux journalistes.

Selon le journaliste Nicolas Hénin, le Président français est en fait choqué par la violence de l’entretien qu’il vient d’avoir.

François Fillon : “autoritaire” et “exigeant pour son pays”

Le 20 septembre 2013, François Fillon avait déclaré à propos de Vladimir Poutine : "J'ai un très grand respect pour le président Poutine. C'est un homme qui tient ses engagements et avec lequel le dialogue est possible. Pas facile, mais possible".

Un mois plus tard, le 23 octobre, il ajoutait : “C'est donc par notre dialogue, mon cher Vladimir, que passera la paix.”

Après l’invasion russe en Ukraine, François Fillon a démissionné des conseils d’administration de deux groupes pétroliers russes, dont l’un proche de Vladimir Poutine.

Dans le JDD, paru le 26/02/22, il a dit : “Le dialogue avec le président Poutine était serré, rude parfois, mais nous avions toujours trouvé les voies de la négociation.

Je reconnais m’être trompé sur l’issue des tensions qui ont précédé l’attaque de l’Ukraine. J’avais gardé le souvenir d’un Vladimir Poutine autoritaire, exigeant pour son pays, mais rationnel.”

Jean-Yves Le Drian : “C’est un cynique et c’est un dictateur”

Le 24 février 2022, le journaliste Gilles Bouleau posait cette question à Jean-Yves Le Drian : “Vous n’avez pas l’impression, vous-même et Emmanuel Macron également, d’avoir été dupés par Vladimir Poutine qui négociait, qui échangeait avec vous au téléphone ou même de vive voix, alors que depuis des mois, il plaçait ses pions méticuleusement pour envahir l’Ukraine qui est un pays indépendant ?”

Question à laquelle le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a répondu : “Il rompt avec ses engagements, il rompt aussi avec ses engagements personnels qu’il fait avec les uns et les autres. C’est un cynique et c’est un dictateur.”

Le 25 février 2022 au matin, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. En France, des manifestations anti-guerre ont eu lieu. Les Ukrainiens, s'ils ne restent pas pour se battre, tentent de fuir le pays. A la guerre armée, se combine également la guerre des la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux.