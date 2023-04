Un militaire américain de 21 ans, Jack Teixeira, a été arrêté et accusé d'avoir volé des documents top secrets des États-Unis et de les avoir partagés sur internet. Les documents en question contenaient des informations sensibles sur la guerre en Ukraine, et ont été découverts sur internet en avril 2023, provoquant un scandale médiatique.





Qui est Jack Teixeira ?

Teixeira travaillait dans la garde nationale aérienne depuis 2019, à la base d’Otis près de Boston, en tant que spécialiste en informatique et en communication. Il avait obtenu une habilitation de sécurité de top secret en 2021, qui lui donnait accès à des informations classifiées.

C'est grâce à cette habilitation que Jack Teixeira a pu consulter, imprimer et photographier les documents top secrets, avant de les partager sur un serveur Discord appelé "Thug shaker central". Ce groupe avait été créé pendant la pandémie en 2020, selon le New York Times et réunissait une vingtaine d'hommes passionnés par le jeu vidéo Project Zomboid, mais aussi par les armes à feu et se partageaient des mèmes racistes.





Entre octobre 2022 et mars 2023, Jack Teixeira aurait envoyé environ 350 documents top secrets dans ce groupe, tout en demandant aux membres du Discord de ne pas les diffuser. Selon le New York Times, un jeune membre âgé de 17 ans aurait partagé les documents dans d'autres groupes Discord début mars 2023, sans se rendre compte de leur importance.

Pendant près d'un mois, les documents se sont petit à petit retrouvés sur d'autres serveurs Discord, puis sur 4Chan, Telegram et Twitter, avant d'être repérés par les médias. Le New York Times a révélé l'affaire début avril, et le FBI a immédiatement ouvert une enquête pour retrouver l'auteur du vol de documents.





Que risque Jack Teixeira ?

Jack Teixeira a été arrêté le 13 avril dans la petite ville où il résidait, North Dighton dans le Massachussets, et présenté devant une cour fédérale de Boston le lendemain. Inculpé pour “conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale”, et “retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés”, il risque jusqu'à 10 ans de prison pour vol de documents classifiés, et jusqu'à 5 ans de prison pour leur diffusion. Les autorités américaines ont réaffirmé leur détermination à protéger les secrets de la défense nationale, et à poursuivre en justice ceux qui enfreignent la loi en la matière.

