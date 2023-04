L'affaire de Roswell racontée par Thomas Snégaroff

Invasion extraterrestre ou rumeur ? L’affaire Roswell racontée par Thomas Snegaroff





Encore aujourd’hui, l’Affaire Roswell suscite la curiosité du monde entier. Alors, réelle invasion extraterrestre ou gigantesque rumeur ? L'historien Thomas Snegaroff décrypte pour Brut cette affaire qui prouverait l'existence des extraterrestres.

Le 8 juillet 1947 dans une ferme très isolée, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, un fermier qui s’appelle William Mac Brazel, découvre des débris dans son champ. L’armée va reconnaître avoir retrouvé des débris d’une « soucoupe ». L’utilisation du terme “soucoupe“ va alors nourrir l’hypothèse que l’armée reconnaît l’existence d’extraterrestres. L’armée dément les faits.

À la fin des années 1970, un homme qui travaille au renseignement, Jesse Marcel, avoue : “À l’époque, l’armée a bidonné la chose, ils ont mis des débris à la place d’autres débris, ce ne sont pas les vrais débris qu’on a mis. Moi, je crois en l’existence d’extraterrestres."

C'est le point de départ de la rumeur de Roswell.

En 1980, Moore et Berlitz écrivent un livre déterminant dans l'installation de la rumeur : “L’incident Roswell“. Cet ouvrage collecte des témoignages sur ce qui s'est passé à Roswell en 1947 et explique que des étudiants en archéologie auraient retrouvé des traces extraterrestres au sol, des traces qui auraient ensuite été enlevées par l’armée. Ces restes extraterrestres proviendraient d’un crash entre deux OVNIs.

Durant les années 90, le phénomène Roswell explose : la série X-Files, lancée en 1994, va réaliser énormément d’épisodes sur Roswell. En 1997, CNN fait un sondage qui démontre que les Américains croient massivement aux extraterrestres.

La version de l’armée

Les demandes sociales et politiques se font de plus en plus nombreuses. Le Congrès et le gouvernement américain demandent à l’armée de présenter un démenti sérieux sur les faits. L’armée avoue alors que tout tourne autour d’un programme secret, "le projet Mogul".

Le projet Mogul consiste à envoyer dans l’espace des sondes pour surveiller les efforts soviétiques et se doter d’une arme nucléaire. Une sonde serait tombée sur le sol. C’est cette sonde qui serait tombée sur le sol et qui aurait été remplacée par d’autres débris, qui feraient davantage croire à un ballon météo.Ces nombreux allers-retours de l’armée durant plusieurs décennies ne font que nourrir la rumeur de Roswell.

Plus qu'un rumeur, un véritable business

Aujourd’hui, une véritable industrie s’est développée autour de l'Affaire Roswell : boutiques et musées sont dédiés à cette affaire et aux petits bonhommes verts qu'elle invoque. Ce qui pousse Thomas Snegaroff à conclure : "Roswell existe bel et bien. Roswell est bel et bien vert. Ce n’est pas le vert des extraterrestres. C’est plutôt le vert des dollars".