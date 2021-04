L'histoire de Fabien Azoulay, ce Français détenu en Turquie

Il avait prévu de passer quelques jours à Istanbul pour une greffe capillaire. Cela fait près de 4 ans que le Français Fabien Azoulay est détenu en Turquie. Ébouillanté dans son sommeil, victime de coups de fouet… L'un de ses amis raconte ce que seraient les terribles conditions de sa détention.

Le cas Fabien Azoulay face à la justice turque

Fabien Azoulay est un Français de 43 ans détenu dans une prison turque depuis près de 4 ans. En 2017, il prend une année sabbatique et se rend notamment à Istanbul pour se faire poser des implants capillaires. Mais il est arrêté à son hôtel d’Istanbul avec du GBL. D’abord condamné à 20 ans de prison en première instance, sa peine est ramenée à 16 ans et 8 mois lors de l’audience en appel qui dure 15 minutes.

Des conditions de détention marquées par la précarité et la violence

Les conditions de détention de Fabien Azoulay sont des plus précaires : il partage avec 24 autres détenus une cellule de 50 mètres carrés. Il subit des actes de torture de la part des gardiens et de ses co-détenus. Selon son entourage, Fabien Azoulay serait victime d’autant de violence, du fait de sa confession juive et de son homosexualité. En mai 2019, Fabien Azoulay a déposé une demande de transfèrement en France, qui n’a toujours pas abouti. Aujourd’hui, ses proches et ses avocats craignent que les tensions diplomatiques entre la France et la Turquie empêchent le dossier d’avancer.