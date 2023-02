L'histoire de l'espionne russe Anna Chapman (épisode 1)

On l'appelait l'agent 90-60-90, et elle est au cœur de l'une des plus grandes affaires d'espionnage contemporaines entre la Russie et les États-Unis. En 2 épisodes, on vous raconte l'histoire de l'espionne russe Anna Chapman. Épisode 1.