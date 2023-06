Le plus profond puits de pétrole de Chine

Voici l’un des plus importants forages de l’histoire de l’humanité, avec plus de 10 kilomètres de profondeur. Depuis le 30 mai, la Chine a installé, en plein désert du Taklamakan, une région connue notamment pour ses ressources souterraines, un appareil de forage de 80 mètres de haut, pesant 2000 tonnes. L’objectif principal: “étudier la croûte terrestre”, selon l’agence de presse d’État chinoise Xinhua. Car ce projet, qui devrait durer 457 jours, pourrait permettre d’atteindre des roches vieilles de 145 millions d'années soit la couche la plus profonde après la dizaine de strates continentales de la croûte terrestre, selon nos confrères. Ce puits de pétrole, réalisé par La China National Petroleum Corporation, sera le plus profond du pays.

Ce projet servira également à repérer d'éventuelles ressources minières et énergétiques et à en apprendre plus sur les catastrophes naturelles comme les éruptions volcaniques et les séismes et parvenir ainsi à les évaluer. La Chine pourrait alors faire de nouvelles découvertes sur cette région et plus globalement sur tout le pays. Ce forage fait partie d’une stratégie chinoise d’identification de ressources, notamment d’hydrocarbures qui comprend le pétrole et le gaz. Car dans son pays, Xi Jinping souhaite évaluer les ressources disponibles.

Avec une profondeur de 11 100 mètres, ce trou ne sera pas le plus profond du monde. Ce record est détenu par la Russie avec le forage de Kola. Les Soviétiques avaient commencé ce chantier au début des années 1970, creusant pendant 20 ans, atteignant ainsi une profondeur de 12 200 mètres. Avec la chute de l'URSS, la base scientifique a été abandonnée et l'entrée du trou, scellée.

