La rumeur du monstre du Loch Ness

Aux origines de la légende du monstre du Loch Ness

L'une des plus vieilles rumeurs au monde raconte qu’une créature légendaire se cacherait dans les profondeurs d'un lac écossais. C’est le monstre du Loch Ness. L’historien Thomas Snégaroff raconte à Brut l’origine de cette rumeur.

La légende du monstre du Loch Ness est née il y a 1500 ans. Selon la rumeur, l’une des plus vieilles au monde, il existerait un, voire même plusieurs, monstres dans un lac écossais : le lac du Loch Ness. En 1933, un médecin, Robert Kenneth Wilson, prend cette célèbre photo où l’on aperçoit une forme étrange et sombre sortant des eaux du Loch Ness. Sa photo fait la une du Daily Mail. On est alors dans les années 30, une « époque où on aime un peu les scandales, les mystères, les secrets. Ce n’est pas encore les extraterrestres, quoique ça commence un petit peu » explique l’historien Thomas Snégaroff.

En 1994, le médecin, Robert Kenneth Wilson, qui avait pris la photo du supposé monstre du Loch Ness 60 ans plus tôt, avoue finalement, sur son lit de mort, que toute cette histoire était une simple supercherie : il avait accroché une fausse tête de monstre sur un sous-marin et avait pris la photo pour s’en amuser. Robert Kenneth Wilson assure qu’il ne pensait pas que cela prendre de telles proportions.

Le monstre du Loch Ness, une rumeur qui dure depuis 1500 ans

Mais si la légende du monstre du Loch Ness se propage aussi bien, dans les années 30, c’est parce qu’elle remonte en fait encore plus loin. « On a des premières traces de cette rumeur il y a 1500 ans, quand un missionnaire raconte l’histoire » précise l’historien Thomas Snégaroff. Un ami du missionnaire Saint Colomba aurait été happé par un monstre dans le lac du Loch Ness, en Écosse. Saint Colomba demande à un ami d’aller vérifier qu’il y a bien un monstre. Le monstre du Loch Ness ressort. À ce moment-là, Saint Colomba s’approche et impose au monstre d’aller dans les profondeurs du lac et de ne jamais en ressortir.

« Après, il y a une autre version, plus de tradition celte, qui considère que ce monstre est caché dans les profondeurs du Loch Ness pour être le gardien des trésors celtes » ajoute Thomas Snégaroff. Les sources de la légende du Loch Ness sont donc multiples. Mais quoi qu’il en soit, « aujourd’hui, beaucoup de gens croient encore, qu’il y a un monstre ou des monstres, selon certaines versions, dans ce lac écossais » assure Thomas Snégaroff.

Selon les scientifiques, ces apparitions, pourraient s’expliquer par la remontée naturelle de troncs d’arbres, gorgés de gaz, dans le lac du Loch Ness. Finalement, la « respiration du monstre » qu’aurait entendu certains serait donc simplement du gaz rejeté par ces arbres. En plus, une fois que le gaz est ressorti du tronc, l’arbre redescend dans les profondeurs. « Ça n’empêche que des gens continuent d’y croire, continuent de s’y rendre parce que c’est aussi une belle raison de faire du tourisme dans cette très belle région d’Écosse » conclut l’historien Thomas Snégaroff.