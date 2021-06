Le discours de Justin Trudeau contre la haine antimusulmane au Canada

"L'islamophobie est réelle. Cette tuerie n'était pas un accident, c'était une attaque terroriste." Après le meurtre de 4 musulmans d'une même famille fauchés par une voiture-bélier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a vivement condamné la haine antimusulmane.

“L'islamophobie est réelle, le racisme est réel.”

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a dénoncé le meurtre de quatre membres d'une famille musulmane pakistanaise à London, en Ontario.La famille de cinq personnes a été écrasée sous un camion alors qu'elle se promenait près de son domicile. Fayez Afzaal,neuf ans, est le seul survivant. L'attaque a suscité un débat national au Canada avec le chef du Nouveau parti démocratique Jagmeet Singh qualifiant le pays de" lieu de racisme".

Au Canada, les crimes de haine en forte recrudescence

Bien que certains Canadiens estiment que Jagmeet Singh exagère,les crimes de haine ont augmenté de plus de 250 % entre 2012 et 2015. Un sondage en 2016 a montré que les musulmans étaient également les plus négativement perçus parmi les minorités visibles. Le chef de l'opposition Erin O'Toole a également dénoncé l'attaque : “Notre premier devoir en tant que leader politique est d'assurer la sécurité de nos citoyens et de faire en sorte qu’ils puissent être libres de vivre, de travailler ou de prier comme ils le souhaitent.” Le jour suivant, Justin Trudeau s'est rendu à une veillée dans une mosquée en Ontario.

“Vous ne devriez pas avoir à faire face à cette haine dans vos communautés, dans votre pays. Nous pouvons agir et nous le ferons.”