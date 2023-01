“Les dictateurs sont plus unis que nous”





“J’ai grandi dans un pays où le système éducatif m’a appris, dès le départ, à l’âge de 7 ans, que j’étais ‘en seconde classe’, qu’on me pendrait par les cheveux si je ne les cachais pas.” Lors du forum économique annuel de Davos, la journaliste iranienne Masih Alinejad a été invitée à parler sur la scène principale de l'événement. Elle a notamment alerté sur la situation actuelle en Iran, où des milliers de femmes combattent la répression de la République sslamique. “Être une femme libre, en Iran, c’est un crime.”

Une répression violente





Elle continue : “Je viens d’un pays où le fait même d’imaginer gouverner, c’est un crime. Les gens affrontent les armes et les balles aujourd’hui dans les rues, parce qu’ils veulent être eux-mêmes. Les femmes reçoivent des coups de fouet, les femmes se font tuer, les femmes se font violer, les femmes se font harceler et persécuter en ligne, simplement parce qu’elles envisagent la dignité et la liberté.”

Elle conteste notamment la violence de la répression. “Voici des images de mes femmes, dans mon pays. La police leur a tiré dans les yeux. Beaucoup de femmes et d’hommes ont perdu la vue juste parce qu’ils réclamaient la dignité et la démocratie. Chaque femme, chaque adolescente, chaque écolière porte la révolution, parce que nous sommes convaincues que, pour la première fois dans l’histoire, les femmes sont unies avec les hommes, côte à côte, pour s’opposer à une dictature qui nous dit ce que nous devons porter, ce que nous devons penser, quelle vie nous devons vivre.”

L’importance d’être unis





Masih Alinejad appelle surtout à créer de la solidarité et de l’unité au sein des pays : “Je vois un motif d’espoir dans l’unité. Je voudrais inviter le monde entier à montrer votre unité, votre solidarité avec les femmes d’Iran et d’Afghanistan. Je pense que le moment est venu pour que, dans le monde entier, les femmes manifestent pour les Iraniennes et les Afghanes. Il y a des adolescentes en Iran et en Afghanistan qui comptent sur nous.”

“Les dictateurs sont plus unis que nous, qui nous préoccupons d’égalité, de féminisme, de dignité, de liberté, et ça me fait peur. (…) C’est un moment unique et j’espère que nous arriverons à nous rassembler pour demander aux dirigeants des pays démocratiques d’isoler les talibans et Khamenei et leurs gangs d’assassins. Sinon, croyez-moi, nous n’allons pas gagner. Nous n’obtiendrons pas la liberté dans le monde tant que les femmes iraniennes et afghanes ne seront pas libres”, conclut-elle.

