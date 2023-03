“Nourris-toi de ta singularité, continue de tracer ton propre chemin”





Le journaliste et écrivain napolitain Roberto Saviano avait dénoncé les malversations des milieux mafieux, et en particulier la Camorra, la mafia du Sud de l’Italie, dans son livre “Gomorra”, publié en 2006. Traduit dans 42 pays, le livre a eu un retentissement international et s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires. Depuis, le journaliste et écrivain est devenu la bête noire de la mafia italienne et il doit vivre sous protection policière 24h/24. Dans son nouveau livre “Crie-le”, il s’adresse un message à lui plus jeune mais aussi à la jeunesse à travers le monde. “La prudence, le cynisme, sont des éléments qui nous éloignent du sens de la vie. C’est pourquoi, dans ce livre, j’ai voulu dire : “Si tu sens que tu n'arrives plus à supporter ce monde, je suis avec toi et ces histoires que je raconte peuvent t’aider aussi” explique l’écrivain.

“C'est normal d’avoir des doutes sur l'engagement, j’en ai tous les jours. Tu as l’impression d’être toujours le plus bête parce que les autres te battent de façon déloyale, tu as l'impression d’être le seul à payer les impôts alors que tu essaies de bien te comporter, tu te dis tout le temps qu’il faut que tu te comportes comme les autres. Ce que je dis, c’est : “Nourris-toi de ta singularité. Continue d'essayer de tracer ton propre chemin parce qu’à la fin, ce qui compte, c’est d’avoir été cohérent avec toi-même” ajoute Roberto Saviano. Selon lui, les échecs sont des éléments essentiels: “L'échec est fondamental dans ce sens car c’est le chemin parcouru qui compte. Le résultat est trop aléatoire car le succès arrive souvent avec un coup de chance. Ce qui compte, c’est d’avoir construit quelque chose de cohérent avec toi-même”.

