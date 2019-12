Le Thappad Kabaddi, un sport où l'on donne des gifles

Quand donner des gifles devient un sport

Donner des gifles peut aussi être un sport. C'est le cas dans les zones rurales du Pakistan et dans certaines région d'Inde. Et ce sport devient de plus en plus connu dans le monde.

Ce sport de contact avec les mains, le plus souvent pratiqué lors de fêtes de villages organisées par les locaux, s'appelle le Thappad Kabaddi, une variante du Kabaddi traditionnel. Il est pratiqué par des athlètes professionnels.

Un peu plus sur les régles de ce sport : pour pratiquer ce combat de gifles, il faut 2 participants. L'aire de jeux est un grand terrain délimité. Les joueurs peuvent utiliser leurs deux mains pour gifler les adversaires. Un arbitre surveille la partie et vérifie que les gifles sont données uniquement au-dessus de la ceinture. Pour gagner, l'adversaire doit être vaincu par K.O, jeté au sol et poussé en dehors du terrain à la force de la paume. Se retirer avant d'avboir donner 30 gifles est considéré comme de l'anti-jeu. Le vainqueur de cette partie de gifle gagne de l'argent et il est aussi couvert de pétales de roses !

Ce sport de gifles devient mondialement connu. Un championnat de gifle a même eu lieu en Sibérie en 2019. La compétition a été très suivie sur les réseaux sociaux. Certains voudraient même que ce sport deviennent une discipline olympique.