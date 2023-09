Les drag queens autochtones du Nebraska

"On est autochtones, on est queers, on est en drag. On va s'amuser et profiter de notre existence, de notre vie." Pour Brut America, notre journaliste Dallin Mello était au tout premier spectacle de drag organisé sur le territoire de la tribu Winnebago, dans le Nebraska où les droits des personnes LBGTQIA+ sont remis en question.