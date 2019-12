Les singes sèment le chaos dans les villes du nord de l'Inde

Nombreuses attaques de singes dans les villes du nord de l'Inde

Parce que leur habitat naturel a été détruit, les singes ont été obligés de rejoindre les villes où il sème le chaos, du vol de nourriture aux attaques, parfois mortelles.

Cet homme a été attaqué par une bande de singes dans le nord de l’Inde. Ces mammifères sont devenus un véritable problème dans le nord du pays. Ils sèment régulièrement la panique en volant de la nourriture, en s'introduisant dans des maisons, en terrorisant la population… Les attaques de singes sont même parfois mortelles.

En 2018, à Mathura, dans le nord du pays, on a dénombré 386 cas d'attaques de singes. En cause ? L'essor des villes qui a détruit leurs habitats naturels. Les singes sont donc obligés de rejoindre les agglomérations pour se nourrir. Pour beaucoup d'hindous, les singes sont sacrés et représentent le dieu Hanuman.