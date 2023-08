Luis Rubiales refuse de démissionner





Après avoir embrassé de force Jennifer Hermoso, Luis Rubiales refuse de démissionner. La justice ouvre une enquête. Pendant une assemblée générale extraordinaire ce vendredi, le président de la fédération espagnole Luis Rubiales, accusé d'agression sexuelle après avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso, a déclaré: "Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas démissionner!" Durant la réunion, il a dénoncé "un faux féminisme" et a ajouté : "Un meurtre social est en train d'être perpétré. Ils essaient de me tuer". Selon lui, "c'était un baiser spontané, mutuel, euphorique, consenti", mutuel, et il a expliqué qu'il aurait pu embrasser ses filles de la même façon.

Une action condamnée





Son discours a été acclamé par l'audience mais sa réaction a été fustigée par plusieurs personnalités. L'ex-gardien espagnol Iker Casillas a déclaré : "Honte à vous". La ministre de l'Égalité, Irene Montero, a rappelé une nouvelle fois que "seul un oui est un oui". La Ministre du Travail, Yolanda Díaz, a demandé au gouvernement d'agir pour écarter Rubiales de ses fonctions.

La position de la joueuse





Depuis la finale de la Coupe du monde, la position de la joueuse semble également avoir évolué. La Fédération avait transmis un communiqué le jour même du baiser dans lequel Jennifer Hermoso expliquait qu'il s'agissait "d'un geste mutuel totalement spontané" alors que quelques heures plus tôt, elle avait déclaré: "Je n'ai pas aimé, hein!", "Qu'est-ce que j'allais faire ?" Ces propos attribués à la joueuse ont rapidement été remis en cause et mercredi, l'attaquante a déclaré confier sa défense à son syndicat Futpro, qui a demandé dans la foulée des sanctions et "des mesures exemplaires" à l'encontre de Luis Rubiales. La ligue professionnelle de Football féminin a elle aussi réclamé sa mise à pied, parlant d'un moment de "honte internationale sans précédent pour le sport espagnol et pour le football féminin mondial". Ce jeudi, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales, et après l'assemblée générale, la justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle.

