Pour Ali, chef du 19e bataillon des gardes-frontières Libyens, la situation actuelle est désastreuse. Chaque jour, un grand nombre de migrants affluent et leur nombre ne cesse d'augmenter. À ces frontières, les policiers et les forces de l’ordre, qui ont entamé des rafles maltraitent les migrants, violentent les femmes et détruisent les téléphones. “Nous sommes allés travailler et sur le chemin du retour, ils ont attrapé des noirs. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. Tout ce que nous savons, c'est que nous nous sommes retrouvés dans ce désert.”, explique Fatima, migrante du Niger.

Plus de 300 migrants seraient toujours dans le désert, selon Lauren Seibert, chercheuse à Human Right Watch. “Selon les agences humanitaires et les gardes-frontières libyens, jusqu'à présent, il y a presque une vingtaine de décès. Moi, j'étais parmi les premières personnes en contact direct téléphonique avec les premiers migrants qui ont été exposés. Ils m'ont envoyé des photos, des vidéos de leur situation, de leurs blessures.” Au téléphone, ces personnes racontent des maltraitances, des abus sexuels. “Une fille camerounaise de 16 ans m'a dit qu'on l'a attouchée sexuellement, qu'on l'a abusée, avant de l'exposer en plein désert. Les gardes-frontières tunisiens les poussent vers la Libye et ensuite, les gardes-frontières libyens les poussent vers la Tunisie. Ni l'un ni l'autre ne veut les laisser entrer, ne veut les secourir. Sauf, parfois, les gardes-frontières libyens postent certaines images, vidéos, sur Twitter, disant qu'ils ont secouru certains migrants, ils ont donné de l'eau.”





Ali explique que dans cette situation, les migrants irréguliers sont renvoyés tandis que les enfants et les femmes sont remis à l'Organisation internationale pour les migrations. Le 14 juillet 2023, Kaïs Saied, président de la Tunisie s’était exprimé sur le sujet : “Je le redis encore: nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre appartenance africaine, mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation.”

Pour Lauren Seibert, il n’existe aucune solution puisque le gouvernement tunisien ne permet pas à d'autres agences humanitaires d'accéder à la frontière à part ceux du Croissant-Rouge tunisien. “Si ça continue comme ça, on risque de voir beaucoup plus de décès.” Les migrants, eux, interpellent l’ONU pour leur venir en aide: “S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourons de minute en minute.”, explique George, migrant du Nigeria.

