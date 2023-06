Des demandes de visa rejetées par la France

En lice au Festival d'animation d'Annecy, une réalisatrice tunisienne a vu sa demande de visa pour la France rejetée. Ce n'est pas la première fois qu'un artiste du Maghreb est empêché de se rendre en France. Le 12 juin, la réalisatrice tunisienne, Wafa Lazhari annonce sur Instagram que la demande de visa de l'équipe de son film a été refusée pour “manque de fiabilité”. La réalisatrice est invitée pour présenter son court-métrage, sélectionné au prestigieux Festival du film d'animation d'Annecy, en France, qui se tient actuellement du 11 au 17 juin 2023. La cinéaste condamne le refus qui lui a été notifié. Dans un message, elle s’exprime : “Comment est-il possible de faire face à un refus si nous avons soumis tous les documents demandés et si l'organisme d’un festival prestigieux appuie notre demande de visa ?”. Elle poursuit : “Même lorsque nous réalisons des œuvres qui se retrouvent parmi les meilleures du monde, nous sommes quand même stigmatisés et considérés comme “non fiables”.





Le Consulat général de France à Tunis a réagi en commentant le post de la réalisatrice. Selon les autorités consulaires, un recours lui a été proposée mais celui-ci est resté sans réponse. En forme de soutien, plusieurs internautes partagent l’inscription “refus de visa”, publiée par la réalisatrice.

D’autres cas de refus

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un artiste maghrébin voit sa demande de visa pour le France rejetée. C'était notamment le cas du rappeur marocain Small X. En mars 2022, il a failli annuler sa tournée européenne. Il n'a obtenu le fameux sésame qu'à la veille de son départ, après l'intervention d'une association européenne qui milite pour la liberté de circulation des artistes. Il explique : “Ça m'est arrivé une 1re fois, une 2e fois, puis une 3e fois. À chaque fois que je veux avoir le visa, j'ai l'impression que je passe le baccalauréat. Normalement, on a nos papiers, les affiches de concert, tout est prêt, les invitations, les billets d'avion, l'hébergement, tout est bon. Donc quand ils nous ont refusé, je n'ai pas compris pourquoi”.





Ces décisions s’inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques de la France avec les pays de la région sont tendues. Les artistes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En septembre 2021, la France avait annoncé une baisse drastique du nombre de visas délivrés pour les ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. La France avait alors divisé par deux le nombre de visas attribués. L'objectif de Paris était de pousser notamment ces trois pays à délivrer des laissez-passer pour les immigrés clandestins sous le coup d'une expulsion. Fin 2022, les autorités françaises avaient annoncé la levée de ces restrictions. Pourtant, les témoignages comme celui de Wafa Lazhari continuent à se multiplier sur les réseaux sociaux.

