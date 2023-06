26 000 migrants décédés en Méditerranée depuis 2014

En 2022, 3 789 personnes ont perdu la vie sur les routes migratoires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est ce que rapporte l'Organisation internationale des migrations (OIM), dans un communiqué publié mardi 13 juin.

L'OIM révèle que l'année 2022 a été la plus meurtrière depuis 2017 pour les migrants qui ont tenté de rejoindre l'Europe depuis le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 2017, près de 4250 morts avaient été recensés. En 2022, 3789 décès ont été enregistrés, soit une augmentation de 11% par rapport à 2021. Cette région représente à elle seule plus de la moitié du total des 6 877 décès enregistrés dans le monde. Près de 600 personnes ont également perdu la vie sur la route occidentale (passage entre l’Afrique du Nord et l’Espagne) et 400 autres sur la route orientale pour rejoindre la Grèce ou la Bulgarie, depuis la Turquie. Depuis 2014, plus de 26 000 migrants sont décédés dans la mer Méditerranée ou disparus.

Othman Belbeisi, directeur régional de l'OIM, réclame dans un communiqué "davantage de coopération au niveau international et régional ainsi que des ressources pour affronter cette crise humanitaire et éviter d'autres pertes en vies humaines". Libération révèle que des chercheurs et des ONG alertent sur les “dangers de de la surveillance croissante des frontières extérieures de l’Union européenne, qui pousse les migrants à prendre davantage de risques”.

Les chiffres rapportés pour l'année 2023 sont déjà inquiétants. En Méditerranée, le premier trimestre de l’année 2023 est le plus meurtrier pour les migrants depuis 2017. Depuis janvier, près de 1200 personnes ont péri ou ont disparu dans la région. Au lendemain de la publication de ce rapport, au moins 78 personnes ont perdu la vie lors du naufrage au large de la Grèce d'une embarcation transportant des centaines de migrants. Ce tragique accident rappelle à quel point la traversée de cette voie de passage est meurtrière. Selon les autorités, le navire serait parti des côtes libyennes à destination de l'Italie. Le bilan risque de s'alourdir selon l'OIM, de nombreuses personnes tombées à l'eau étant encore recherchées.

