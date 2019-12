Si j'avais 10 ans dans le monde

Si j'avais 10 ans…

En Bolivie, j'aurais légalement le droit de travailler, à condition que ce soit à mon compte et que j'aille à l'école. Katarina Johansson Mekoulou, Représentante de l'UNICEF : "C'est vrai qu'en Bolivie, la situation en matière de travail infantile est sérieuse. Chez les moins de 15 ans, près d'1 enfant sur 4 travaille." Environ 16 % de la population survit avec moins d'1 € par jour. Les enfants travaillent les revenus de leur famille. Estela Mamani, Bolivienne : "J'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans parce que ma famille était pauvre. Donc j'ai commencé à travailler surtout pour acheter à manger parce que nous n'avions rien."

Au Soudan, si j'avais 10 ans, je pourrais me marier. Depuis 1991, la loi stipule que les enfants peuvent se marier lorsqu'ils atteignent l'âge de la "maturité". 10 ans. Nahid Jabrallah, Militante pour les droits des femmes : "Le mariage des enfants au Soudan représente environ 37 % des unions et tous ces mariages sont des crimes et une atteinte aux corps des filles et des femmes du Soudan."

En Angleterre, 10 ans, c'est l'âge de la responsabilité pénale. Un enfant peut donc être arrêté par la police et passer devant un tribunal. Lord Warner, Conseil de la justice des mineurs : "On constate que trop de mineurs sont envoyés en prison et devraient plutôt être pris en charge par le système de santé publique britannique." En France, aucun mineur âgé de 10 à 12 ans ne peut être placé en garde en vue mais il peut être retenu par la police ou la gendarmerie.