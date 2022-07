Si je voulais faire grève ailleurs dans le monde

“Les gens pensent qu’ils seront plus appréciés s’ils travaillent longtemps”

Les mouvements de grève des salariés, cela change d’un pays à l’autre. Au Japon par exemple, la plupart des grévistes travaillent. Ils portent des brassards ou installent des panneaux de protestation sur leur lieu de travail. La majorité des salariés ne prend pas les jours de congés annuels auxquels elle a le droit. “Les gens ont tendance à penser qu’ils seront plus appréciés s’ils travaillent plus longtemps et qu’ils montreront leur motivation s’ils dorment peu, mais il faut changer cet état d’esprit japonais, sinon on restera dans la même situation.” Hong Kong paralysée par une grève générale

Aux États-Unis, après des années de déclin, de plus en plus d’actions syndicales sont menées, comme chez Kellogg’s, John Deere et même dans des hôpitaux. En Corée du Nord, se mettre en grève est encore interdit. C’est aussi le cas en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Mais au printemps 2022, des livreurs Deliveroo se sont mis en grève à Dubaï pour protester contre la baisse du prix des courses et l’augmentation de leur temps de travail. Ils ont obtenu gain de cause. La jeunesse se met en grève pour le climat