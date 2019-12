Best of des tweets les plus WTF de Donald Trump

De l'éventuel achat du Groenland par les USA, à son rapprochement avec Kim Jong-Un en passant par sa santé mentale… Voici le top 10 des tweets les plus WTF de Donald Trump.

10. Sur l'éventuel achat du Groenland par les USA

Le 19 août 2019, Donald Trump tweete : « Je promets de ne pas faire ça au Groenland. » avec un photo-montage de la Trump Tower, au beau milieu des petites maisons colorées de l’île. Donald Trump avait en effet déclaré être intéressé par l’achat du Groenland. Ce à quoi le pays, rattaché au Danemark, avait répondu être ouvert aux affaires, mais pas à la vente.

9. Sur le rétablissement des sanctions contre l’Iran

Le 2 novembre, Donald Trump publie sur Twitter une photo de lui, sur laquelle apparaissent les mots « Sanctions are coming » en référence au célèbre « Winter is coming » de la série Game of Thrones. Il reprend également la typographie de la série. Une date apparaît également : le 5 novembre, jour où les sanctions sur le pétrole et les banques iraniennes allaient entrer en vigueur.

8. Sur sa santé mentale décriée dans un livre

« Je suis passé de businessman TRÈS puissant à vraie star de la TV… à président des États-Unis (à mon premier essai). Je pense qu'on pourrait me qualifier non pas d'intelligent, mais de génie… et un génie très stable ! » tweete Donald Trump le 6 janvier 2018. La raison : le livre « Fire and Fury » du journaliste Michael Wolff, publié le 5 janvier, décrit un Donald Trump peu préparé à la présidence. Avant ce tweet, le chef de la diplomatie américaine avait, lui aussi, du défendre Donald Trump, assurant qu’il n’avait aucun doute sur ses aptitudes mentales.

7. Sur une demande d'interview

« Time Magazine m'a appelé pour me dire que j'allais PROBABLEMENT être désigné "Homme (Personne) de l'année" comme l'an dernier, mais que je devrais accepter une interview et une importante séance photo. J'ai dit que probablement ce n'est pas suffisant et j'ai décliné. Merci quand même ! » S’amuse Donald Trump sur Twitter le 24 novembre 2017, plus d’un an après son élection.

6. Avant de se rapprocher de Kim Jong-un

« Pourquoi Kim Jong-un me traite de « vieux » alors que je n'ai jamais dit qu'il était « petit et gros » ? Ah oui, j'essaie d'être son ami et peut-être qu'un jour on le sera ! » lance Donald Trump sur Twitter le 11 novembre 2017.

5. Toujours avant de se rapprocher de Kim Jong-un

En janvier 2018, l’escalade se poursuit entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen : « Kim Jong-un vient de dire que le “bouton nucléaire est tout le temps sur son bureau.” Est-ce que quelqu'un de son régime affamé et appauvri peut l'informer que j'ai un bouton nucléaire mais qu'il est beaucoup plus grand, plus puissant et que mon bouton marche. »

Le 12 juin 2018, les deux chefs d’état se retrouvaient à Singapour pour signer un accord de dénucléarisation.

4. Après les critiques de Robert De Niro contre lui

Durant les Tony Award, en juin 2018 à New York, Robert de Niro clame « Fuck Trump », juste avant de remettre un prix à Bruce Springsteen. Donald Trump n’avait pas tardé à répondre au célèbre acteur : « Robert De Niro, un individu au QI très bas, a reçu au cinéma trop de coups à la tête donnés par de vrais boxeurs. Je l'ai vu hier soir et je crois vraiment qu'il est groggy » avait déclaré sur Twitter le Président des États-Unis, le 13 juin 2018.

3. Quand il se fait critiquer pendant les Oscars

« Les Oscars les moins vus de l’HISTOIRE. Le problème c'est que nous n'avons plus de stars… hormis votre Président (je plaisante, bien sûr) ! » estimait Donald Trump le 6 mars 2018. En fait, à chaque cérémonie des Oscars, les personnalités primées en profitent souvent pour aborder des questions politiques dans leur discours. Des sujets qui visent parfois directement la politique de Donald Trump, sur les questions d’immigration et du contrôle des armes à feu par exemple.

2. Quand il accuse CNN de diffuser des fake news

Dès le début de sa campagne présidentielle, Donald Trump s’en est régulièrement pris aux médias, dont CNN, qu’il accuse de diffuser de fausses informations. Le 2 juillet, il publie une vidéo dans laquelle il assène un coup de poing à un personne dont la tête est remplacée par le logo de CNN.

1. Quand personne ne le comprend

Le 31 mai 2017, Donald Trump publie sur Twitter un étrange message : « Malgré les critiques permanentes de la presse covfefe ». Son tweet le plus WTF.