Trump par Trump : quand Donald Trump décrit Donald Trump

Lorsque Donald Trump parle de… Donald Trump

“Je suis un jeune homme dynamique”, “un vrai génie”, “très célèbre”, “très loyal”,… Donald Trump ne cesse de s’auto-complimenter. Lorsqu’en janvier 2018 il déclare être “un génie très stable”, ou encore lorsqu’en août 2019 il se proclame être “l’élu”, les réactions des internautes fusent sur la toile.

Le président américain se donne beaucoup de louanges et s’exprime beaucoup sur Twitter. Si l’on combine les deux, cela donne un tweet dans lequel Donald Trump se proclame être “un génie très stable” : “Tout au long de ma vie, mes deux plus grands atouts ont été la stabilité mentale et le fait d'être, disons, vraiment intelligent (…). Je suis passé d'un homme d'affaires très prospère à une superstar de la télé, au président des Etats-Unis (à mon premier essai). Je crois que ça me qualifie, non comme intelligent, mais comme un génie… et un génie très stable !” Une déclaration, finalement, non pas si étonnante de la part de Donald Trump.

“Je suis l’élu”

Le 21 août, Donald Trump accorde une interview à la presse, concernant son rôle dans la guerre commerciale avec la Chine. “Quelqu’un devait le faire”, explique-t-il face aux caméras, avant de proclamer, les mains tournées vers le ciel : “Je suis l’élu.” Sur la toile, sa divinisation frôle le grotesque. En anglais, “The Chosen One”, est le surnom du joueur de basketball LeBron James. Il s’agit d’une personnalité américaine célèbre, mais aussi d’un opposant ancré de Donald Trump. En effet, LeBron James a de multiples fois accusé le président américain de vouloir diviser le pays.