Ukraine : avec les volontaires qui évacuent les civils sur la ligne de front (épisode 2)

"Il y a 3 enfants et ils ne devraient pas vivre ici…" En Ukraine, ces civils sont coincés au milieu des combats et des bombardements. Charles Villa a suivi Ignace et les sauveteurs qui tentent de les exfiltrer, au péril de leur vie. Épisode 2. Retrouvez tous nos docs sur l'app Brut : https://link.brut.live/BauY/jqt72xir