Un aquarium géant explose dans un hôtel à Berlin

Une grande partie de 1500 poissons tropicaux sont morts

Cet aquarium cylindrique mesure une quinzaine de mètres de haut et contient environ 1500 poissons tropicaux. II se trouve au rez-de-chaussé de l'hôtel Radisson Blu, un hôtel 5 étoiles de Berlin. Ce vendredi 16 décembre, vers 5h50 du matin, les parois de verre ont commencé à éclater "pour des raisons encore indéterminées". La police a précisé qu'il "ne s'agissait pas d'une fissure, l'aquarium a éclaté".

Deux personnes ont été blessées par des éclats de verre et ont dû être transportées à l'hôpital. Les autorités sont également à la recherche de personnes sous les débris, même si rien n'indique formellement qu'il y en ait. Une grande partie des 1500 poissons sont morts, mais on ne sait pas encore combien exactement encore pour le moment. Les pompiers évoquent cependant "des dommages marins incroyables". En plus d'avoir détruit le rez-de-chaussée de l'hôtel, une "extrême quantité d'eau" s'est également déversée sur la route, bloquant une partie de la circulation. Les 350 résidents de l'hôtel ont également dû être relogés.