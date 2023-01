Un homme arrêté pour crime de haine après cette vidéo

“Tu es le petit copain de Kim Jong-un ? Normalement, je devrais te cracher au visage”

"Vous êtes Japonais ?". "Non, je suis Coréen". "C'est bien ce que je pensais. Tu es le petit copain de Kim Jong-un ?" Ces deux amis dinaient dans un fast-food le 24 décembre quand un homme les a agressés. "Vous vous filmez en train de manger ? Vous êtes de drôles d'homosexuels". Les deux amis ont d'abord essayé d'en rire. Mais l'homme est devenu de plus en plus agressif. "Normalement, je devrais te cracher au visage. Saloperies de Philippins".

Les deux amis sont partis à la fermeture du restaurant et se sont faits raccompagner par des employés du restaurant. Le harceleur a été arrêté après que le commissaire de la ville de San Ramon a vu la vidéo, devenue virale sur TikTok. Selon le New York Times, l'agresseur est sorti de garde à vue. Pour le moment, on ignore s'il fera l'objet d'une plainte officielle.