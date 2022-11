Un pont s'effondre en Inde, plus de 140 morts

Une plainte pour homicide a été déposée contre l'entreprise de maintenance

Sur ces images, un pont s'effondre à Morbi, en Inde, tuant plus de 140 personnes. Ici, certaines victimes tentent de grimper sur les restes du pont, alors que d'autres fuient à la nage. Fermé pendant 7 mois pour rénovation, ce pont piétonnier datant de l'époque coloniale avait rouvert 5 jours avant l'accident.

D'après des témoins, il y avait plus de 300 personnes sur et sur et autour du pont à 18h30, heure à laquelle les câbles de suspension ont lâché. Au moins 140 personnes sont mortes et 170 ont été secourues. “Un si grand nombre de blessés au même endroit, c'est une première pour nous. Le principal défi, c'est l'eau, car elle est boueuse. Lorsque nos équipes plongent pour faire des recherches, ils ont des problèmes de visibilité” explique Prasanna Kumar, commandant de la NDRF.

Alors que les opérations de secours se poursuivent à Morbi, des membres de la municipalité ont informé les journalistes que la compagnie privée en charge de la rénovation du pont n'avait pas obtenu de certificat des autorités avant de rouvrir le pont. L'État a annoncé le versement d'une indemnité de 4800 euros pour les personnes décédées et de 600 euros pour les blessés. Le ministre de l'Intérieur de l'Etat a annoncé avoir déposé une plainte pour homicide contre l'entreprise de maintenance. Un comité de cinq membres est chargé de l'enquête.

Ce n'est pas la première fois qu'un pont s'effondre en Inde. En 2018, une partie d'un pont routier s'est effondrée à Varanasi, trois mois seulement après son inauguration. En 2016, un autre pont datant de l'époque coloniale et situé et situé sur l'autoroute reliant Mumbai à Goa a été emporté par la mousson. Toujours en 2016, le pont routier de Vivekananda, dans l'État du Bengale occidental, s'est effondré, tuant plusieurs dizaines de personnes.