Une vie : Boris Johnson

Portrait de Boris Johnson

Détesté mais populaire… Il pourrait devenir aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique. C'est Boris Johnson.

Boris Johnson est un politicien britannique, abonné aux gaffes qui parvient toujours à transformer les désastres en triomphes. Ancien journaliste, il entretient pourtant un rapport compliqué avec les faits. Alexander Boris de Pfeffel Johnson est l'un des hommes politiques les plus connus au Royaume-Uni.

Né à New York le 19 juin 1964, il a étudié dans les établissements privés Ashdown House et Eton College. En 1983, il intègre Oxford pour étudier les lettres classiques. Il devient membre du Bullingdon club, cercle d'élite réputé pour ses beuveries, aux côtés du futur Premier ministre David Cameron.

Toujours à Oxford, il rencontre Allegra Mostyn-Owen, qu'il épouse en 1987. Boris Johnson égare son alliance une heure après la cérémonie. Après l’université, il est licencié de son premier emploi de correspondant au Times pour avoir falsifié une citation. Envoyé à Bruxelles par le journal Daily Telegraph, il contribue à alimenter l'euroscepticisme grandissant des conservateurs.

Grâce à ses articles abusifs au sujet de la réglementation européenne sur la courbure des bananes et au sujet des députés amassant des fortunes colossales grâce aux États-nations, il se fait rapidement un nom et devient le journaliste préféré de Margaret Thatcher.

Son mariage s'effondre en 1993 à cause de sa liaison avec Marina Wheeler, avec qui il se marie et avec qui il fait un enfant quelques semaines plus tard. De retour au Royaume-Uni au début des années 90, sa célébrité grandit grâce à ses interventions régulières dans les talk-shows et ses rubriques dans le Telegraph, le Spectator et GQ.

En 1999, Conrad Black lui propose de devenir rédacteur en chef pour le Spectator, sous réserve qu’il reste à l’écart de la politique. Pour Boris Johnson, c'est l'occasion de lancer sa carrière politique. « Je pense que c'est un grand moment de tristesse pour la politique que Boris Johnson fasse son entrée dans ce monde en raison de ses apparitions à la télé. Je pense que les politiciens devraient être politiciens, je ne pense pas qu'ils devraient être les pantins des médias » estime Jimmy Carr, comédien.

En 2001, il est élu député conservateur dans la circonscription de Henley on Thames. De 2004 à 2006, 2 liaisons sont révélées dans les tabloids. Il nie l’une d’entre elles et se fait éjecter du cabinet fantôme de Michael Howard. « L'aristocratie britannique est indéniablement licencieuse sur le plan sexuel, elle est sexuellement immorale. Son attitude n'est pas régie par des concepts bourgeois comme la fidélité. Ils s'envoient en l'air aux frais de la Grande-Bretagne » a déclaré Toby Young, journaliste.

En 2008, il lance sa campagne pour devenir maire de Londres et remporte les élections. En février 2016, il annonce son soutien à la campagne de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et parcourt le pays à bord d'un fameux bus rouge. En juin, le Royaume-Uni vote le Brexit et David Cameron démissionne.

Mais la tentative de Boris Johnson de devenir Premier ministre échoue après avoir été trahi par son allié Michael Gove. In intègre alors le gouvernement de Theresa May et est nommé Secrétaire d'Etat des Affaires étrangères. Il crée la polémique avec la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Iran, les sikhs d’Inde, le Myanmar, la Libye, la Russie, des chefs d'entreprise britanniques…

En 2018, il démissionne en manifestant son désaccord avec la stratégie de négociation du gouvernement, mais entretient sa réputation publique controversée.