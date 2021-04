Une vie : Elizabeth II

À 95 ans, elle règne sur le Royaume-Uni depuis près de 70 ans. Une vie, Elizabeth II.

Une vie entièrement consacrée au service de “la grande famille impériale”

Elle est la reine des 16 pays du Commonwealth. C’est la plus âgée des monarques en exercice. La reine Elizabeth II naît à Londres le 21 avril 1926. À 10 ans, elle devient héritière de la couronne quand son père monte sur le trône après l’abdication de son oncle, Edward VIII. Le 14 novembre 1948, elle donne naissance à son premier enfant, le prince Charles. À 25 ans, à la mort de son père, George VI, elle devient reine. Contrairement à l’usage,elle décide de garder son prénom de naissance plutôt que de choisir un prénom de règne. Le 2 juin 1953, pour la première fois dans l’histoire, son couronnement est diffusé en direct à la télévision. En 1991, elle est la première cheffe d’Etat britannique à s’adresser au Congrès américain. En février 2012, elle fête ses 60 ans de règne.

1992, une année noire pour la Reine

En 1992, le prince Charles et Diana se séparent, le prince Andrew et Sarah Ferguson divorcent, la princesse Anne divorce, le château de Windsor est ravagé par un incendie. 5 ans plus tard, son silence après la mort de la princesse Diana fait polémique. Elle prendra finalement la parole à la télévision 5 jours plus tard, sous les conseils du Premier ministre Tony Blair.

Son mariage avec le Prince Philip

C’est à 13 ans qu’elle rencontre le prince Philip de Grèce et du Danemark. En 1945, elle s’engage comme mécanicienne dans l’armée britannique. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten à l’abbaye de Westminster. Le 19 mars 2020, Elizabeth II et son mari se confinent par précaution au château de Windsor alors que la pandémie de Covid-19 frappe le Royaume-Uni. Le 9 avril 2021,après plus de 73 ans de mariage, son mari le prince Philip meurt au château de Windsor.