Une vie : Justin Trudeau, le premier ministre du Canada

« Au Canada, nous voyons la diversité comme une source de pouvoir et non pas de faiblesse »

Il naît le 25 décembre 1971, à Ottawa, au Canada. À l'époque, son père, Pierre Elliott Trudeau, est le Premier ministre du pays. Alors qu'il n'a que 6 ans, ses parents divorcent. Avec ses frères, il va vivre avec son père. Durant ses études, il est bénévole au "centre d'agression sexuelle" de son université. À 26 ans, il obtient son diplôme de professeur et enseigne le français et les mathématiques. En 2000, son père succombe à un cancer. À 34 ans, il épouse Sophie Grégoire, une animatrice de télévision. Ensemble, ils auront 3 enfants.

À 37 ans, il est élu député pour la première fois. En 2012, il propose un combat de boxe à un sénateur conservateur pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. En 2013, il prend la tête du Parti libéral. Deux ans plus tard, il devient Premier ministre. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, il forme un gouvernement paritaire avec 15 hommes et 14 femmes. Depuis son accession au pouvoir, le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens en 2 ans. À 46 ans, à 2 ans de la fin de son mandat, Justin Trudeau doit affronter une chute de sa popularité. Plus de la moitié des Canadiens se disent insatisfaits de son travail.