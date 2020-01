Une vie : Michael Bloomberg

Michael Bloomberg, portrait du nouveau candidat milliardaire à la Maison Blanche

Ancien maire républicain de New York et patron de presse, Michael Bloomberg fait partie des 10 hommes les plus riches de la planète. Le 24 novembre 2019, il annonce sa candidature à l’élection présidentielle. Michael Bloomberg est désormais candidat démocrate à la Maison Blanche, face à Donald Trump.

Michael Bloomberg naît en 1942, à Boston, dans une famille de classe moyenne, originaire de Biélorussie. Après des brillantes études d’ingénieur, il intègre la prestigieuse université Harvard. En 1973, il devient associé dans la banque d’affaires Salomon Brothers. À 39 ans, grâce aux 10 millions de dollars qu’il reçoit après son licenciement de Salomon Brothers, il crée une société d’informations financières, puis, fonde une agence de presse à son nom. Il finance alors plusieurs causes comme l’ouverture de l’éducation aux plus démunis, la lutte anti-tabac, et mène son combat pour préserver l’environnement. À 59 ans, Michael Bloomberg se distingue alors en étant favorable au droit à l’avortement, mais aussi au droit des homosexuels à se marier, et devient alors Maire de New York.

“Nous devons nous unir autour du candidat qui peut vaincre un démagogue dangereux”

Pour son 3ème mandat de maire, il se présente sans étiquette politique et déclare vouloir “faire ce qui est juste, pas ce qui est facile”. Durant ses mandats, Michael Bloomberg a renoncé à son salaire, se versant seulement un dollar symbolique par an. Le 24 novembre 2019, il annonce sa candidature à l’élection présidentielle. “Je vais financer la campagne, s’il y en a une, avec mon propre argent afin de ne devoir rendre de comptes à personne” déclare-t-il. En effet, en une semaine, il dépense plus de 30 millions de dollars en publicités pour sa campagne : plus que tous les autres candidats démocrates en 2019. Ancien ami de Donald Trump, Michael Bloomberg est aujourd’hui candidat contre lui. “Il va échouer”, réagit Donald Trump, avant d’ajouter “il n’y a personne d’autre contre qui je préférerais me présenter que le petit Michael”.