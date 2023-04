Une vie : Raphael Warnock

La vie du révérend Raphael Warnock, 1er sénateur noir de Géorgie





Le 5 janvier 2021, il devient le premier sénateur noir élu dans l'État de Géorgie. Pasteur et militant, voici son histoire.

Un pasteur engagé pour la communauté noire

Raphael Warnock est né en 1969 à Savannah, en Géorgie, et grandit dans un logement social. Il étudie au

Morehouse College, où il obtient un diplôme en psychologie, puis poursuit un master et un doctorat au Union Theological Seminary à New York, le plus ancien séminaire indépendant aux États-Unis.

Dans les années 1990, il est pasteur pour les jeunes dans une église noire historique de New York. À 36 ans, il devient le pasteur principal de l'église baptiste d'Ebenezer, la congrégation de feu le Dr Martin Luther King Jr.

En tant que pasteur, il plaide pour la grâce de Troy Davis, un homme condamné à mort puis exécuté pour le meurtre d'un officier de police, après l’émergence de doutes sur le manque de preuves dans cette affaire.

À 43 ans, il prononce la bénédiction lors du service public de prière pour la deuxième investiture

de Barack Obama.

Une ascension politique

À 48 ans, il est arrêté au Capitole lors d'une manifestation de membres du clergé pour une réforme des services de santé. La même année, il préside le New Georgia Project, une initiative non partisane

visant à augmenter les inscriptions des électeurs.

En janvier 2020, il annonce sa candidature au poste de sénateur pour la Géorgie à l'élection contre la présidente sortante Kelly Loeffler, qui s’est traduit par un second tour après les élections de novembre.

En janvier 2021, il remporte le second tour des élections pour devenir le premier sénateur noir de l'histoire de la Géorgie et le premier démocrate noir élu au Sénat et originaire du Sud.