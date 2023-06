De vendeur d’aspirateur à homme d'État

“Je suis vraiment convaincu d'avoir fait du bien à l'Italie comme entrepreneur, homme de sport et homme d'État”, explique Silvio Berlusconi. Surnommé le “Cavaliere", il naît à Milan en 1936. Dans sa jeunesse, il est vendeur d'aspirateur et chanteur sur des bateaux de croisière.

Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans





Alors qu’il fait fortune dans le bâtiment, il fonde un empire médiatique dans les années 1970 et contrôle plusieurs chaînes de télévision en Italie et à travers l'Europe. En 1986, il lance La Cinq, première chaîne privée et gratuite en France. “Moi, je fais de la télévision et je préfère parler de programmes et faire des choses concrètes”, expliquait-t-il, en 1986. Désormais à la tête d'un empire, il achète le Milan AC, avec lequel il remportera 29 titres.





Son lancement dans la politique

En 1994, il décide de se lancer dans la politique. Au début des années 1990, le système politique italien est miné par les affaires de corruption. Les deux grands partis de gouvernement s'effondrent. Silvio Berlusconi fonde son parti: Forza Italia. Il fait campagne sur sa réussite personnelle. Il est alors l'homme le plus riche et devient chef d'Italie du gouvernement. Un poste qu'il occupera à 3 reprises : 1994, 2001 et 2008. “Je ne veux pas vivre dans un pays illibéral, gouverné par des forces immatures, et par des hommes liés par un passé politiquement et économiquement désastreux”, ajoute Silvio Berlusconi.





À la fin des années 2000, il doit faire face à la crise financière et à de nombreuses affaires judiciaires. Alan Friedman, biographe de Silvio Berlusconi expliquait : “Il a eu jusqu'à 65 procès en même temps pour corruption ou pour pots-de-vin”.

Dans l’affaire du “Rubygate", il est soupçonné d'avoir fait appel à des call-girls mineures pour animer des soirées "bunga bunga". Le chef du gouvernement nie en bloc. En 2011, il s’exprime sur l’affaire : “Si vous lisez les journaux et les choses qu'eux et les juges de gauche ont inventées à mon sujet, cela ne semble pas vrai, mais ce ne sont que des inventions. Lorsqu'ils parlent de fêtes bunga bunga, c'était une chose très innocente”. Acculé par les affaires, lâché par ses partenaires européens et par sa famille politique, Silvio Berlusconi quitte le pouvoir en 2011.





En 2013, il est déchu de son mandat de sénateur après avoir été condamné à 6 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. En 2017, il vend le Milan AC à des investisseurs chinois. À l'automne 2022, Silvio Berlusconi fait son retour en politique. Il redevient sénateur et Forza Italia fait partie de la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir.

En février 2023, il réaffirme son soutien personnel à son ami Vladimir Poutine et rejette la responsabilité de la guerre sur le président de l'Ukraine. Le 12 juin 2023, il meurt à l’âge de 86 ans.

