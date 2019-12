USA : À 8 ans, elle milite contre les armes à feu

Quoi qu'il arrive, rien ne peut m'arrêter et tout le monde, dans l'univers entier, est inarrêtable. À seulement 8 ans, Havana Chapman-Edwards milite pour le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis. Je suis allée dans 26 pays mais le seul pays où je ne me sens pas en sécurité, c'est ici, aux États-Unis. Elle a commencé à se battre contre les armes à feu après la mort de son cousin Tony, tué par balles sur le chemin de l'école. Il avait 17 ans.

J'espère que vous vous souviendrez de Tony lorsque vous voterez pour vos représentants qui croient que tout le monde a le droit de vivre, peu importe la couleur de peau ou l'endroit où vous vivez. D'autres enfants comme moi ont fait tout leur possible à ce sujet et même plus. Maintenant, c'est à votre tour, les adultes. Rendez-nous fiers !

Havana Chapman Edwards était la seule participante de son école à la manifestation contre les armes à feu en mars 2018. J'étais triste que personne dans mon école ne soit venu avec moi, mais je savais que je n'étais pas seule. Ils m'ont demandé: "Pourquoi tu vas manifester ?" Et je leur ai répondu: "Je vais rendre hommage aux gens qui ont été tués comme mon cousin Tony."

À son age, elle ne peut pas encore voter, mais elle essaie de convaincre les jeunes Américains de l'importance du contrôle des armes à feu. À tous les enfants qui m'écoutent, j'ai envie de dire : si quelqu'un essaye de vous faire taire avec des mots, faites-le taire grâce à vos magnifiques actions. Et même si vous êtes petit comme moi, votre voix ne l'est pas.

Aux États-Unis, en 2018, 14642 personnes ont été tuées par armes à feu.