## L’équivalent d’émissions de 60 à 64 centrales à charbon par an





C'est l'un des plus gros projets pétroliers du pays mené par le groupe texan, ConocoPhillips. Il veut mettre en place une giga exploitation pétrolière au large de l’Alaska. En forant sur trois zones différentes au Nord-Ouest de l’Etat, 576 millions de barils de pétrole devraient pouvoir être produits sur 30 ans selon le Ministère de l’Intérieur américain. Le gouvernement Biden a approuvé ce projet le 13 mars 2023, ce que les militants écologistes et beaucoup de jeunes ont perçu comme une trahison.

Le désastre écologique causé par l'exploitation du pétrole





Le président américain Joe Biden avait promis pendant sa campagne électorale de ne pas autoriser de nouveaux forages pétroliers sur le territoire américain. Et surtout, le projet Willow entraînera l'émission de près de 239 millions de tonnes de CO2 soit l'équivalent par an de 60 à 64 centrales à charbon. A ce jour, le hashtag #stopwillow cumule 341 millions de vues sur la plateforme TikTok et une pétition demandant le retrait du projet totalise plus de 4;5 millions de signatures.

Ils veulent empêcher les nouveaux projets de gaz ou pétrole





Six associations de défense de l’environnement ont annoncé qu’elles allaient poursuivre le gouvernement et elles avaient déjà réussi à arrêter le projet en 2021, qui avait initialement été approuvé par l'administration Trump avant d’être renvoyé à un juge à un nouvel examen du gouvernement. Aujourd’hui, l'administration Biden justifie sa décision en expliquant que seulement 3 sites de forage sur 5 d’abord demandés ont été acceptés et qu’avec ce projet, jusqu’à 2500 emplois pourraient être créés.

