Voilà à quoi pourraient ressembler les employés de bureau dans 20 ans

À quoi ressemblera l'employé de bureau dans 20 ans ? À Emma.

Dos courbé, jambes affaiblies, veines enflées, yeux injectés de sang… Des chercheurs ont imaginé à quoi pourrait ressembler l’employé de bureau dans 20 ans, si les conditions de travail n’évoluent pas. Voici Emma.

Emma n'a pas l'air en forme. Dos courbé à cause de la façon dont elle se tient à son poste de travail, les muscles de ses jambes sont plus faibles. Son flux sanguin s’est dégradé donc elle a des varices. À cause de la qualité de l'air, ses yeux sont plus rouges et plus secs, elle a plus de poils dans les oreilles, sur le nez et ce dernier est gonflé. Selon Will Higham, chercheur, le travail de bureau constitue 4 dangers réels. Il s’agit du poste de travail lui-même, puis l’environnement de travail, les interactions avec les autres et enfin le mode de vie. Emma a été créée pour alerter sur les risques encourus par les travailleurs sédentaires.

"Plus on peut faire de choses autre que rester assis à son bureau, mieux c’est"

D’après Will Higham, les employés peuvent faire beaucoup plus pour améliorer les lieux de travail. "Travailler plus de 39 heures par semaine présente un risque pour notre bien-être", considère le chercheur. Par exemple, créer des bâtiments intégrant plus d’espaces dédiés aux pauses, proposer plusieurs types de bureaux ou encore différents types de postes de travail. L’épanouissement joue également un rôle très important dans le bien-être des employés de bureau. Plus d’un tiers d’employés britanniques jugent leur travail insignifiant, tandis ce que les degrés de stress sont démesurés. "Je le subis moi-même et ça ne peut plus durer", confie Will Higham.